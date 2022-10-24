В Донецкой области из-за вражеских обстрелов за сутки погибло шесть человек, еще пять были ранены – ОВА

"За 23 октября стало известно о шести мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: три в Курдюмовке, два в Великой Новоселке и один в Бахмуте", – написал он.
Еще пять человек, по данным главы ОВА, получили ранения: трое в Бахмуте, один в Заречном и один в Тернах.
Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погибли 1085 человек, ранены 2465. Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
23 октября оккупанты артиллерийскими снарядами уничтожили два дома в Курдюмовке. Под завалами одного из них погиб мужчина, второго – семейная пара. В Бахмуте в результате обстрела повреждены дома и городская больница.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.