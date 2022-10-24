В Донецкой области из-за вражеских обстрелов за сутки погибло шесть человек, еще пять были ранены – ОВА

"За 23 октября стало известно о шести мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: три в Курдюмовке, два в Великой Новоселке и один в Бахмуте", – написал он.

Еще пять человек, по данным главы ОВА, получили ранения: трое в Бахмуте, один в Заречном и один в Тернах. Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погибли 1085 человек, ранены 2465. Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

23 октября оккупанты артиллерийскими снарядами уничтожили два дома в Курдюмовке. Под завалами одного из них погиб мужчина, второго – семейная пара. В Бахмуте в результате обстрела повреждены дома и городская больница.

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