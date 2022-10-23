В Донецкой области нашли тела еще четырех мирных жителей, погибших во время оккупации – Кириленко

"За 22 октября стало известно о двух мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: в Клещиевке и Торском", – говорится в сообщении.
Еще девять человек были ранены.
Также правоохранители обнаружили тела четверых гражданских, погибших во время оккупации: двух – в Диброве и двух – в Озерном.
В целом с начала российского вторжения в области погибло 1079 мирных жителей, 2460 были ранены. При этом нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.