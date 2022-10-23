В Донецкой области нашли тела еще четырех мирных жителей, погибших во время оккупации – Кириленко

Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 22 октября стало известно о двух мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: в Клещиевке и Торском", – говорится в сообщении.

Еще девять человек были ранены.

Также правоохранители обнаружили тела четверых гражданских, погибших во время оккупации: двух – в Диброве и двух – в Озерном.

В целом с начала российского вторжения в области погибло 1079 мирных жителей, 2460 были ранены. При этом нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)