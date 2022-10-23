ВСУ отбили атаки войск РФ в районе восьми населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 17 ударов.

"Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и три БПЛА "Орлан". Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)