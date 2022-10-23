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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки войск РФ в районе восьми населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях

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В Генштабе рассказали об отраженных атаках оккупантов
В Генштабе рассказали об отраженных атаках оккупантов
Фото: EPA

Украинские военные 22 октября отразили атаки российских войск в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 23 октября.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 17 ударов.

"Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и три БПЛА "Орлан". Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0DvevEpc92DsXa5gPg9NZnuUmqgjGEjU8Lg2xZtDx6YG5xSxDRizieqHSBp4gSMMKl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 октября, составили около 67 070 военных, 2579 танков, 270 самолетов, 243 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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