В Генштабе ВСУ опубликовали подтвержденные потери оккупантов в Новой Каховке и Запорожской области за предыдущие дни

В Новой Каховке Херсонской области в результате поражения места дислокации войск РФ уничтожены шесть единиц вооружения и военной техники и ранены до 150 российских военнослужащих.

"В Запорожской области уничтожены пять единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантах уточняется", – говорится в сообщении.

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