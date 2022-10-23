В Генштабе ВСУ опубликовали подтвержденные потери оккупантов в Новой Каховке и Запорожской области за предыдущие дни

В Новой Каховке Херсонской области в результате поражения места дислокации войск РФ уничтожены шесть единиц вооружения и военной техники и ранены до 150 российских военнослужащих.
"В Запорожской области уничтожены пять единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантах уточняется", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 октября, составили около 67 070 военных, 2579 танков, 270 самолетов, 243 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".