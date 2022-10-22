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Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области

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Пока без электричества остаются 96 населенных пунктов
Пока без электричества остаются 96 населенных пунктов
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для более 3,3 тысячи семей в девяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"Боевые действия в Донецкой области продолжаются. Пока без электричества остаются 96 населенных пунктов, где специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч километров электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ВСУ, энергосистема
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