Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области

"Боевые действия в Донецкой области продолжаются. Пока без электричества остаются 96 населенных пунктов, где специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч километров электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.