Оккупанты обстреляли из РСЗО Курдюмовку и Бахмут, четверо человек погибли

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

В Курдюмовке артиллерийские снаряди уничтожили два дома, написал руководитель ОВА в Facebook.

В то же время в Бахмуте под вражеский обстрел попала больница, добавил Кириленко в Facebook.

"Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии – попали в местную многопрофильную больницу интенсивного лечения. К счастью, никто не пострадал, однако здание частично разрушено: повреждены крыша и стены, выбиты окна, – отметил глава Донецкой ОВА. – Снова и снова россияне бьют по нашей гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику".

По информации Офиса генпрокурора (ОГПУ), в результате обстрелов оккупантов погибли четыре человека, правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 23 октября армия государства-агрессора обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" мирные Бахмут и Курдюмовку. В результате массированных атак оккупантов под завалами домов погибли четверо местных жителей и еще двое получили ранения разной степени тяжести. От вражеских обстрелов пострадали многоэтажные дома, частные домовладения, городская больница и автомобили", – говорится в сообщении ОГПУ, опубликованном в Facebook.

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