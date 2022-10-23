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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из РСЗО Курдюмовку и Бахмут, четверо человек погибли

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В Курдюмовке артиллерийские снаряди уничтожили два дома, отметил Кириленко
В Курдюмовке артиллерийские снаряди уничтожили два дома, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 23 октября и утром обстреляли Курдюмовку и Бахмут Донецкой области соответственно.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

В Курдюмовке артиллерийские снаряди уничтожили два дома, написал руководитель ОВА в Facebook.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02bv1Wbb9Avtk3PGZMPjy8errm36U5u7qivTgieDPc2nS5gg2z9sgPgK9XtbW5vHX2l

В то же время в Бахмуте под вражеский обстрел попала больница, добавил Кириленко в Facebook.

"Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии – попали в местную многопрофильную больницу интенсивного лечения. К счастью, никто не пострадал, однако здание частично разрушено: повреждены крыша и стены, выбиты окна, – отметил глава Донецкой ОВА. – Снова и снова россияне бьют по нашей гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02W5ZsHXDbujMWbX1FobZTZ5nxUjDAKf1H2kkH2NhTpAwCyPCqqc45mvXrwPTJQKesl

По информации Офиса генпрокурора (ОГПУ), в результате обстрелов оккупантов погибли четыре человека, правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 23 октября армия государства-агрессора обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" мирные Бахмут и Курдюмовку. В результате массированных атак оккупантов под завалами домов погибли четверо местных жителей и еще двое получили ранения разной степени тяжести. От вражеских обстрелов пострадали многоэтажные дома, частные домовладения, городская больница и автомобили", – говорится в сообщении ОГПУ, опубликованном в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid07dM6C8f7TojjvTiJ1Dx3mhwR3RDyRbsbEN4T8stjULK66pvhALwVFAriJWKWTvnJl

Контекст:

10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.

На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский.

В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, больница, РСЗО, артиллерия, РСЗО Ураган, расследование, обстрелы, война России против Украины, Курдюмовка, Бахмут, разрушения, инфраструктура, погибшие, автомобиль, ранение, Павел Кириленко, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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