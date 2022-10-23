Оккупанты обстреляли из РСЗО Курдюмовку и Бахмут, четверо человек погибли

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
В Курдюмовке артиллерийские снаряди уничтожили два дома, написал руководитель ОВА в Facebook.
В то же время в Бахмуте под вражеский обстрел попала больница, добавил Кириленко в Facebook.
"Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии – попали в местную многопрофильную больницу интенсивного лечения. К счастью, никто не пострадал, однако здание частично разрушено: повреждены крыша и стены, выбиты окна, – отметил глава Донецкой ОВА. – Снова и снова россияне бьют по нашей гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику".
По информации Офиса генпрокурора (ОГПУ), в результате обстрелов оккупантов погибли четыре человека, правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
"По данным следствия, 23 октября армия государства-агрессора обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" мирные Бахмут и Курдюмовку. В результате массированных атак оккупантов под завалами домов погибли четверо местных жителей и еще двое получили ранения разной степени тяжести. От вражеских обстрелов пострадали многоэтажные дома, частные домовладения, городская больница и автомобили", – говорится в сообщении ОГПУ, опубликованном в Facebook.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.
На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский.
В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои.