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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области во время разминирования боеприпаса погиб спасатель – обладминистрация

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Тип сдетонировавшего боеприпаса устанавливается
Тип сдетонировавшего боеприпаса устанавливается
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegrаm

23 октября в Святогорске Донецкой области во время разминирования боеприпаса погиб сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Во время разминирования Святогорска погиб спасатель. Трагедия произошла сегодня утром – сдетонировал боеприпас, тип которого к этому часу еще не установлен", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что на деоккупированных территориях региона российские войска оставили множество опасных "сюрпризов", которые могут унести жизни мирных людей.

"Сейчас в рамках стабилизационных мероприятий идет работа по обследованию и разминированию деоккупированных территорий. Обращаюсь к тамошним жителям, а также ко всем проживающим в прифронтовой зоне: будьте максимально внимательны и осторожны, не поднимайте с земли незнакомые предметы – о таких находках сразу сообщайте правоохранителям и спасателям", – объяснил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины.

Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, Донецкая область, война, боеприпасы, Святогорск, спасатели, война России против Украины, разминирование, погибшие, Павел Кириленко
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