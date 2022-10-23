В Донецкой области во время разминирования боеприпаса погиб спасатель – обладминистрация

"Во время разминирования Святогорска погиб спасатель. Трагедия произошла сегодня утром – сдетонировал боеприпас, тип которого к этому часу еще не установлен", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что на деоккупированных территориях региона российские войска оставили множество опасных "сюрпризов", которые могут унести жизни мирных людей.

"Сейчас в рамках стабилизационных мероприятий идет работа по обследованию и разминированию деоккупированных территорий. Обращаюсь к тамошним жителям, а также ко всем проживающим в прифронтовой зоне: будьте максимально внимательны и осторожны, не поднимайте с земли незнакомые предметы – о таких находках сразу сообщайте правоохранителям и спасателям", – объяснил Кириленко.

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