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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Донецкой области за сутки погибло семь человек – ОВА

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Оккупанты обстреливали города и села из "Градов", "Ураганов" и артиллерии
Оккупанты обстреливали города и села из "Градов", "Ураганов" и артиллерии
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

За минувшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области погибло семь человек, еще три получили ранения. Об этом сообщил утром 25 октября глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 24 октября стало известно о семи мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами в Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще три человека, двое в Бахмуте и один в Красногоровке, получили ранения.  

Кроме того, правоохранители обнаружили тела трех гражданских, погибших во время оккупации: двое в Дробышевом и один в Ставках. 

Всего с начала полномасштабного российского вторжения, по данным ОВА, в регионе погибло 1095 мирных жителей, ранено 2468. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за сутки совершили 15 огневых атак, применили реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и артиллерию.

Пострадали восемь населенных пунктов – города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, поселки Очеретино, Великая Новоселка, села Дружба, Карловка.

Разрушены или повреждены 20 гражданских объектов: 19 жилых домов и линия электропередачи. 

Бахмут обстреливали из "Градов" и артиллерии, в результате чего погибли и были ранены местные жители. В городе за сутки атак повреждены шесть частных и три многоквартирных дома.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины, наступление ВСУ продолжается

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Теги: Донецкая область, раненые, Карловка, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, Очеретино, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, разрушения, погибшие, Павел Кириленко
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