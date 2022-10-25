В результате обстрелов Донецкой области за сутки погибло семь человек – ОВА

Оккупанты обстреливали города и села из "Градов", "Ураганов" и артиллерии Фото: Поліція Донецької області / Facebook

"За 24 октября стало известно о семи мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами в Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще три человека, двое в Бахмуте и один в Красногоровке, получили ранения.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела трех гражданских, погибших во время оккупации: двое в Дробышевом и один в Ставках.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения, по данным ОВА, в регионе погибло 1095 мирных жителей, ранено 2468. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за сутки совершили 15 огневых атак, применили реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и артиллерию.

Пострадали восемь населенных пунктов – города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, поселки Очеретино, Великая Новоселка, села Дружба, Карловка.

Разрушены или повреждены 20 гражданских объектов: 19 жилых домов и линия электропередачи.

Бахмут обстреливали из "Градов" и артиллерии, в результате чего погибли и были ранены местные жители. В городе за сутки атак повреждены шесть частных и три многоквартирных дома.