В результате обстрелов Донецкой области за сутки погибло семь человек – ОВА

"За 24 октября стало известно о семи мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами в Бахмуте", – написал Кириленко.
Еще три человека, двое в Бахмуте и один в Красногоровке, получили ранения.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела трех гражданских, погибших во время оккупации: двое в Дробышевом и один в Ставках.
Всего с начала полномасштабного российского вторжения, по данным ОВА, в регионе погибло 1095 мирных жителей, ранено 2468. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
В полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за сутки совершили 15 огневых атак, применили реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и артиллерию.
Пострадали восемь населенных пунктов – города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, поселки Очеретино, Великая Новоселка, села Дружба, Карловка.
Разрушены или повреждены 20 гражданских объектов: 19 жилых домов и линия электропередачи.
Бахмут обстреливали из "Градов" и артиллерии, в результате чего погибли и были ранены местные жители. В городе за сутки атак повреждены шесть частных и три многоквартирных дома.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины, наступление ВСУ продолжается.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.