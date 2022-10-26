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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли пять ракетных и до 30 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

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Войска РФ атаковали Украину ракетами пять раз за прошлые сутки. На фото украинский спасатель с обломками от российской С-300
Войска РФ атаковали Украину ракетами пять раз за прошлые сутки. На фото – украинский спасатель с обломками от российской С-300
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли по территории Украины пять ракетных и до 30 авиационных ударов, более 100 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 26 октября.

Обстрелам подверглись более 40 городов и сел Украины, в том числе Днепр, где в результате вчерашней атаки двое гражданских погибло

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения", – рассказали в Генштабе. 

Согласно сводке, оккупанты вели обстрелы на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях. 

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Контекст:

Сегодня – 245-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Согласно данным Генштаба, российские оккупационные войска не оставляют попыток наступать в Донецкой области и пытаются удержать ранее захваченные территории.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", при том, что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью, которое вышло 24 октября.

В то же время он отметил, Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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