Оккупанты за сутки нанесли пять ракетных и до 30 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

Войска РФ атаковали Украину ракетами пять раз за прошлые сутки. На фото – украинский спасатель с обломками от российской С-300 Фото: ЕРА

Обстрелам подверглись более 40 городов и сел Украины, в том числе Днепр, где в результате вчерашней атаки двое гражданских погибло.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения", – рассказали в Генштабе.

Согласно сводке, оккупанты вели обстрелы на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.