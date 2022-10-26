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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара РФ погибли оператор автомойки и беременная женщина. Зеленский заявил: Возмездие неизбежно

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Оккупанты атаковали Днепр вечером 25 октября
Оккупанты атаковали Днепр вечером 25 октября
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

В результате обстрела Россией Днепра вечером 25 октября погибло два человека, еще трое получили ранения, они госпитализированы. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

Он опубликовал фото последствий обстрела. Судя по ним, пожар уже потушен. 

"Вот что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва – оператор автомойки. Госпитализировали трех человек. Мужчину и двух женщин", – написал он. 

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что АЗС подверглась ракетному удару россиян. 

"Каждый день мы боремся с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев, – прокомментировал он. – Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным". 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Вечером 25 октября в Днепре раздались взрывы. Как сообщили в Офисе президента, РФ обстреляла город, на АЗС начался пожар. Позже стало известно о погибших и раненных в результате атаки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Днепр, АЗС, раненые, Владимир Зеленский, взрывы, погибшие, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
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