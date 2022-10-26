В результате удара РФ погибли оператор автомойки и беременная женщина. Зеленский заявил: Возмездие неизбежно

Он опубликовал фото последствий обстрела. Судя по ним, пожар уже потушен.
"Вот что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва – оператор автомойки. Госпитализировали трех человек. Мужчину и двух женщин", – написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что АЗС подверглась ракетному удару россиян.
"Каждый день мы боремся с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев, – прокомментировал он. – Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Вечером 25 октября в Днепре раздались взрывы. Как сообщили в Офисе президента, РФ обстреляла город, на АЗС начался пожар. Позже стало известно о погибших и раненных в результате атаки.