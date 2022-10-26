В результате удара РФ погибли оператор автомойки и беременная женщина. Зеленский заявил: Возмездие неизбежно

Он опубликовал фото последствий обстрела. Судя по ним, пожар уже потушен.

"Вот что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва – оператор автомойки. Госпитализировали трех человек. Мужчину и двух женщин", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что АЗС подверглась ракетному удару россиян.

"Каждый день мы боремся с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев, – прокомментировал он. – Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным".