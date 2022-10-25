"Такого не прощают". Резниченко сообщил, что среди погибших вследствие обстрела Днепра – беременная женщина

Резниченко: Российский удар по Днепру унес жизни молодой женщины, которая была в положении Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Российский удар по Днепру унес жизни молодой женщины, которая была в положении… Нелюди. Такого не прощают", – написал он.

Вечером в Днепре раздались взрывы. Как сообщили в Офисе президента, РФ атаковала город ракетами, обломки одного из снарядов упали на АЗС, начался пожар.

Резниченко сообщал о двух погибших и троих раненых.