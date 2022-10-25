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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрывы в Днепре. Филатов сообщил о двух погибших

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Пожар на заправке локализовали
Пожар на заправке локализовали
Скриншот: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

В Днепре в результате вечерней атаки российских оккупантов есть погибшие и пострадавшие. Об этом мэр города Борис Филатов сообщил в Facebook.

Вечером в Днепре раздались взрывы. Как сообщили в Офисе президента, РФ атаковала город ракетами, обломки одного из снарядов упали на АЗС, начался пожар

Позже Филатов проинформировал, что известно как минимум о двух погибших гражданских. Один человек находился в автомобиле, другой – на автомойке рядом с заправкой.  

Еще три человека пострадали, проинформировал глава обладминистрации Валентин Резниченко. 

Площадь пожара – 300 м², его уже локализовали, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Борис Филатов, Днепр, АЗС, ракеты, пострадавшие, взрывы, погибшие, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
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