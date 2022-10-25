Взрывы в Днепре. Филатов сообщил о двух погибших

Вечером в Днепре раздались взрывы. Как сообщили в Офисе президента, РФ атаковала город ракетами, обломки одного из снарядов упали на АЗС, начался пожар.

Позже Филатов проинформировал, что известно как минимум о двух погибших гражданских. Один человек находился в автомобиле, другой – на автомойке рядом с заправкой.

Еще три человека пострадали, проинформировал глава обладминистрации Валентин Резниченко.

Площадь пожара – 300 м², его уже локализовали, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.