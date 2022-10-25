В Днепре прогремели взрывы, горит АЗС. Филатов обратился к оккупантам: "Щоб у вас, падлюки, пір'я в роті поросло"

"А щоб у вас, падлюки, пір'я в роті поросло. Снова, похоже, прилет. Ждем официальной информации от военной администрации", – написал он.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в Telegram, что в городе загорелась АЗС.

"Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Идет ликвидация огня", – написал он.

Воздушная тревога в области продолжается.