В результате массового обстрела РФ 10 октября погибли четыре сотрудника Госспецсвязи и полковник киберполиции

В тот день погибли:

специалист управления Госспецсвязи в Луганской области лейтенант Сергей Мироненко;

и.о. директора Днепропетровского областного узла специальной связи Государственного предприятия специальной связи (ОУСС ГПСС) Владимир Кучма;

начальник участка автотранспорта Днепропетровского ОУСС ГПСС Александр Лунев;

слесарь по ремонту автомобилей Днепропетровского ОУСС ГПСС Петр Козер.

Согласно сообщению, все они погибли, исполняя свои служебные обязанности.

В Госспецсвязи выразили соболезнования родным и близким погибших.

"Мы гордимся нашей большой командой, которая делает важные дела на цифровом фронте и многое вкладывает в работу коммуникаций в стране. Это важно как для обороны страны, так и гражданской жизни. Каждый из вас – важен. И каждая потеря – это болезненная потеря", – отметили в ведомстве.

Также среди погибших – полковник киберполиции Юрий Заскока, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Он погиб в Киеве.

"Правоохранитель оказался в эпицентре взрыва, когда ехал на работу на собственном автомобиле. Российская ракета попала по гражданской инфраструктуре в центре города, оборвав жизнь полицейского. В департаменте [киберполиции] Юрий занимал должность начальника отдела защиты критической инфраструктуры, а в общей сложности работе в полиции он посвятил почти 24 года. Без отца остались двое детей. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, это большая потеря для всего коллектива", – добавили в полиции.