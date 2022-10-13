В результате массового обстрела РФ 10 октября погибли четыре сотрудника Госспецсвязи и полковник киберполиции

В тот день погибли:
Согласно сообщению, все они погибли, исполняя свои служебные обязанности.
В Госспецсвязи выразили соболезнования родным и близким погибших.
"Мы гордимся нашей большой командой, которая делает важные дела на цифровом фронте и многое вкладывает в работу коммуникаций в стране. Это важно как для обороны страны, так и гражданской жизни. Каждый из вас – важен. И каждая потеря – это болезненная потеря", – отметили в ведомстве.
Также среди погибших – полковник киберполиции Юрий Заскока, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Он погиб в Киеве.
"Правоохранитель оказался в эпицентре взрыва, когда ехал на работу на собственном автомобиле. Российская ракета попала по гражданской инфраструктуре в центре города, оборвав жизнь полицейского. В департаменте [киберполиции] Юрий занимал должность начальника отдела защиты критической инфраструктуры, а в общей сложности работе в полиции он посвятил почти 24 года. Без отца остались двое детей. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, это большая потеря для всего коллектива", – добавили в полиции.
10 октября РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по украинских городах, в частности, обстрелу подверглись Киев, Харьков, Львов, Днепр, Кривой Рог, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп Сумской области.
В результате обстрелов погибли 19 человек, еще 105 были травмированы, сообщили в ГСЧС.