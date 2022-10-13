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В результате массового обстрела РФ 10 октября погибли четыре сотрудника Госспецсвязи и полковник киберполиции

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Сотрудник киберполиции погиб в Киеве
Сотрудник киберполиции погиб в Киеве
Фото: ЕРА

Среди жертв массового удара РФ по Украине 10 октября – четыре сотрудника Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины. Об этом пресс-центр Госспецсвязи проинформировал 11 октября в Telegram.

В тот день погибли: 

  • специалист управления Госспецсвязи в Луганской области лейтенант Сергей Мироненко; 
  • и.о. директора Днепропетровского областного узла специальной связи Государственного предприятия специальной связи (ОУСС ГПСС) Владимир Кучма;
  • начальник участка автотранспорта Днепропетровского ОУСС ГПСС Александр Лунев;
  • слесарь по ремонту автомобилей Днепропетровского ОУСС ГПСС Петр Козер.

Согласно сообщению, все они погибли, исполняя свои служебные обязанности. 

В Госспецсвязи выразили соболезнования родным и близким погибших. 

"Мы гордимся нашей большой командой, которая делает важные дела на цифровом фронте и многое вкладывает в работу коммуникаций в стране. Это важно как для обороны страны, так и гражданской жизни. Каждый из вас – важен. И каждая потеря – это болезненная потеря", – отметили в ведомстве. 

Также среди погибших – полковник киберполиции Юрий Заскока, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Он погиб в Киеве. 

"Правоохранитель оказался в эпицентре взрыва, когда ехал на работу на собственном автомобиле. Российская ракета попала по гражданской инфраструктуре в центре города, оборвав жизнь полицейского. В департаменте [киберполиции] Юрий занимал должность начальника отдела защиты критической инфраструктуры, а в общей сложности работе в полиции он посвятил почти 24 года. Без отца остались двое детей. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, это большая потеря для всего коллектива", – добавили в полиции. 

Контекст:

10 октября РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по украинских городах, в частности, обстрелу подверглись Киев, Харьков, Львов, ДнепрКривой Рог, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп Сумской области.

В результате обстрелов погибли 19 человек, еще 105 были травмированы, сообщили в ГСЧС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Луганская область, ГСЧС, Днепр, Госспецсвязи, погибшие
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