"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы

"Гора не сложная, наоборот, считается технически самым простым шеститысячником. При хорошей погоде все должно быть хорошо, – написала она. – Но для нас это только первая вершина в рамках нашей непальской экспедиции – так сказать, первая "страница". Дальше будет сложнее, интереснее, но об этом позже".
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Екатерина Филатова – единственная дочь мэра Днепра Бориса Филатова. Ее мать – супруга мэра Марина Филатова. Дочь градоначальника училась за границей.
Екатерина Филатова часто ходит в горы, рассказывая о покоренных вершинах в Instagram.