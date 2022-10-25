"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы

"Гора не сложная, наоборот, считается технически самым простым шеститысячником. При хорошей погоде все должно быть хорошо, – написала она. – Но для нас это только первая вершина в рамках нашей непальской экспедиции – так сказать, первая "страница". Дальше будет сложнее, интереснее, но об этом позже".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova * (@kateryna.filatova)