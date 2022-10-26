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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ не оставляет попыток наступать на авдеевском и бахмутском направлениях – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники отбили атаки россиян в районе девяти населенных пунктов
Украинские защитники отбили атаки россиян в районе девяти населенных пунктов
Фото: Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска не оставляют попыток наступать в Донецкой области и пытаются удержать ранее захваченные территории. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 26 октября.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – сказано в сообщении. 

За прошлые сутки ВСУ отбили атаки противника в районе населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова, отметили в Генштабе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Соледар, Красногоровка, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Курдюмовка, Бахмут
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