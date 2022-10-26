РФ не оставляет попыток наступать на авдеевском и бахмутском направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – сказано в сообщении.

За прошлые сутки ВСУ отбили атаки противника в районе населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова, отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)