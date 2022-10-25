Украинская авиация 25 октября нанесла 15 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

"Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА. Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе рассказали о последствиях ударов по позициям оккупантов в предыдущие дни.
"По уточненной информации, подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии сил обороны в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожены до 30 оккупантов, а под завалами осталось более 100 военнослужащих противника. В населенном пункте Горностаевка после детонации состава боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Потери тщательно скрываются врагом", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 октября, составили около 68 420 военных, 2611 танков, 271 самолет, 248 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".