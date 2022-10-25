Украинская авиация 25 октября нанесла 15 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

"Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА. Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали о последствиях ударов по позициям оккупантов в предыдущие дни.

"По уточненной информации, подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии сил обороны в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожены до 30 оккупантов, а под завалами осталось более 100 военнослужащих противника. В населенном пункте Горностаевка после детонации состава боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Потери тщательно скрываются врагом", – сообщили в Генштабе.

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