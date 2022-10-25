Начальник штаба "Азова" Кротевич: С военной точки зрения операция вторжения РФ в Украину абсолютно дебильная

Кротевич: Сил у россиян было недостаточно. 120 плюс-минус тысяч, тыла не было. Логистики не было вообще Фото: Bohdan Krotevych / Twitter

"Я лично – нет, не верил. Мы делали разведдонесения и свою аналитику действий России. Мы думали, что это просто игра мышцами. Потому что тогда был закрыт вопрос по "Северному потоку – 2", его разрешили. И мы подумали: во-первых, Путин добился того, чего он так долго добивался по этому "Северному потоку", плюс с военной точки зрения операция вторжения в Украину – просто дебильная. Она абсолютно дебильная", – рассказал он.

По словам Кротевича, есть восемь-девять принципов войны, один из них – сосредоточение сил на направлениях.

"Сил у россиян было недостаточно. 120 плюс-минус тысяч, тыла не было. Логистики не было вообще. То есть она не планировалась. Мы бы увидели это. Мы видели скопление батальонно-тактических групп. Это наступательные формирования, которые могут наступать до определенного момента. А дальше что? Нужны дозаправка, пополнение людьми и так далее. Поэтому это было нелогично. Такие действия, такое наступление были нелогичны. Мало сил, не сосредоточены, все распущены и так далее..." – добавил он.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

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