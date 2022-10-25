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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: С военной точки зрения операция вторжения РФ в Украину абсолютно дебильная

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Кротевич: Сил у россиян было недостаточно. 120 плюс-минус тысяч, тыла не было. Логистики не было вообще
Кротевич: Сил у россиян было недостаточно. 120 плюс-минус тысяч, тыла не было. Логистики не было вообще
Фото: Bohdan Krotevych / Twitter

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр) в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что не верил, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

"Я лично – нет, не верил. Мы делали разведдонесения и свою аналитику действий России. Мы думали, что это просто игра мышцами. Потому что тогда был закрыт вопрос по "Северному потоку – 2", его разрешили. И мы подумали: во-первых, Путин добился того, чего он так долго добивался по этому "Северному потоку", плюс с военной точки зрения операция вторжения в Украину – просто дебильная. Она абсолютно дебильная", – рассказал он. 

По словам Кротевича, есть восемь-девять принципов войны, один из них – сосредоточение сил на направлениях.

ил у россиян было недостаточно. 120 плюс-минус тысяч, тыла не было. Логистики не было вообще. То есть она не планировалась. Мы бы увидели это. Мы видели скопление батальонно-тактических групп. Это наступательные формирования, которые могут наступать до определенного момента. А дальше что? Нужны дозаправка, пополнение людьми и так далее. Поэтому это было нелогично. Такие действия, такое наступление были нелогичны. Мало сил, не сосредоточены, все распущены и так далее..." – добавил он. 

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас идет деоккупация юга и востока. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Азовсталь, батальоны, наступление, война России против Украины, деоккупация, Богдан Кротевич, логистика
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