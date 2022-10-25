Начальник штаба "Азова" Кротевич: Лично меня не пытали. Но ребят – да

На вопрос, были ли в отношении него пытки, Кротевич сказал: "Именно ко мне лично – нет". При этом он ответил утвердительно на вопрос: "Пытали ли ребят?" Однако объяснил, что не может рассказать, как именно.

"У нас сейчас как происходит? Если брать международные организации и внутренние: Генеральная прокуратура и так далее – все собирают сведения. То есть каждый боец пишет, что с ним происходило, как его пытали, многих снимали на камеру и так далее. Это я тут уже узнал. Мы же уехали, когда было более-менее спокойно. Мы думали – я лично думал, точнее, – что всех обменяли. Я думал, я последний. Я надеялся, что Редиса обменяли, что его первым обменяли. Он бы этого не хотел, но все равно он очень важен для Украины. И когда я пересек границу и увидел парней, я охерел. Я не узнал просто половину своих друзей. Просто не узнал. Это как после Освенцима", – сказал он.

По словам Кротевича, многие пленные подвергаются физическому насилию с большим пристрастием.

"Если я вам расскажу, как они его получают... Это триггер для представителей этих нелюдей, которые это делают. К сожалению, я не могу это рассказать", – сказал он.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

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