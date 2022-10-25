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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Лично меня не пытали. Но ребят – да

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Кротевич рассказал, применялись ли пытки в российском плену
Кротевич рассказал, применялись ли пытки в российском плену
Фото: Полк АЗОВ - офіційний канал / Telegram

Защитники Мариуполя после российского плена выглядели как узники концлагерей. Об этом рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр).

На вопрос, были ли в отношении него пытки, Кротевич сказал: "Именно ко мне лично – нет". При этом он ответил утвердительно на вопрос: "Пытали ли ребят?" Однако объяснил, что не может рассказать, как именно.

"У нас сейчас как происходит? Если брать международные организации и внутренние: Генеральная прокуратура и так далее – все собирают сведения. То есть каждый боец пишет, что с ним происходило, как его пытали, многих снимали на камеру и так далее. Это я тут уже узнал. Мы же уехали, когда было более-менее спокойно. Мы думали – я лично думал, точнее, – что всех обменяли. Я думал, я последний. Я надеялся, что Редиса обменяли, что его первым обменяли. Он бы этого не хотел, но все равно он очень важен для Украины. И когда я пересек границу и увидел парней, я охерел. Я не узнал просто половину своих друзей. Просто не узнал. Это как после Освенцима", – сказал он.

По словам Кротевича, многие пленные подвергаются физическому насилию с большим пристрастием.

"Если я вам расскажу, как они его получают... Это триггер для представителей этих нелюдей, которые это делают. К сожалению, я не могу это рассказать", – сказал он. 

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

ООН зафиксировала распространенную практику пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами, задержанными вооруженными силами России во время войны в Украине. Об этом говорилось в отчете, опубликованном 27 сентября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Мариуполь, полк Азов, пытки, плен, пленные, война России против Украины, Богдан Кротевич
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