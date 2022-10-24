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24 октября, 2022
 
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"Борются, верят, ждут". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию семьям украинских защитников, которые остаются в плену

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Муж Катерины Прокопенко был освобожден из плена 21 сентября
Муж Катерины Прокопенко был освобожден из плена 21 сентября
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 24 октября разместила в Instagram иллюстрацию, которую посвятила семьям украинских защитников, которые остаются в плену.

На рисунке запечатлены украинские матери и жены, требующие освободить их сыновей и мужей из плена российских оккупантов.

"Мужественные семьи. Борются, верят, ждут", – написала Прокопенко.

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.

21 сентября ее мужа Дениса Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

По словам Катерины Прокопенко, наибольшее желание ее мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой из плена.

Теги: плен, семья, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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