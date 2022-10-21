"Счастливые", "Встреча, которую ждали не только вы". В сети комментируют новую иллюстрацию жены командира полка "Азов" Прокопенко

"Встреча", – подписала она фото. Ранее Катерина Прокопенко говорила, что муж ласково называет ее козочкой. Она также рассказывала, что козы – их любимые животные.
"Козочки счастливые, одна даже подпрыгивает от радости", – прокомментировали фолловеры.
"Встреча, которую ждали не только вы, но и вся Украина", – отреагировали в сети.
"Это же надо, чтобы в козах так читались ваши лица", – восхитились подписчики.
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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.
21 сентября Прокопенко освободили из плена. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.
4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.