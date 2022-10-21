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21 октября, 2022
 
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"Счастливые", "Встреча, которую ждали не только вы". В сети комментируют новую иллюстрацию жены командира полка "Азов" Прокопенко

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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Фото: president.gov.ua

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко разместила в Instagram иллюстрацию, на которой изображена пара желто-синих коз.

"Встреча", – подписала она фото. Ранее Катерина Прокопенко говорила, что муж ласково называет ее козочкой. Она также рассказывала, что козы – их любимые животные.

"Козочки счастливые, одна даже подпрыгивает от радости", – прокомментировали фолловеры.

"Встреча, которую ждали не только вы, но и вся Украина", – отреагировали в сети.

"Это же надо, чтобы в козах так читались ваши лица", – восхитились подписчики.

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из плена. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

Теги: Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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