"Счастливые", "Встреча, которую ждали не только вы". В сети комментируют новую иллюстрацию жены командира полка "Азов" Прокопенко

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году Фото: president.gov.ua

"Встреча", – подписала она фото. Ранее Катерина Прокопенко говорила, что муж ласково называет ее козочкой. Она также рассказывала, что козы – их любимые животные.

"Козочки счастливые, одна даже подпрыгивает от радости", – прокомментировали фолловеры.

"Встреча, которую ждали не только вы, но и вся Украина", – отреагировали в сети.

"Это же надо, чтобы в козах так читались ваши лица", – восхитились подписчики.