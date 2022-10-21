Лубинец считает, что РФ может использовать "военное положение", чтобы отказывать международным организациям в доступе к пленным

Лубинец: Увидите, это будет основанием тому, что они будут отказывать всем: международным миссиям, международным организациям Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украина подняла градус вопроса доступа к местам содержания военнопленных и гражданских заложников, которых удерживают оккупанты, заявил омбудсмен.

По его словам, "военное положение" президент РФ Владимир Путин ввел, в том числе понимая это.

"РФ именно для того, чтобы не разрешить никому туда поехать и увидеть что там [в местах содержания пленных] происходит – фактически, как я и сказал, концлагеря – РФ ввела военное положение. Увидите, теперь это будет основанием тому, что они будут отказывать всем: международным миссиям, международным организациям. Будут говорить, что "мы очень хотим, чтобы вы приехали, но у нас же ж военное положение. Давайте дождемся, пока он завершится, а после этого приезжайте", – заявил Лубинец.

Он добавил, что Украина хочет, чтобы миссии создавались "не просто ради создания".

"Та же миссия ООН по событиям в Оленовке. Прошло уже столько времени, а они не прибыли в Украину. Мы просто обращаем их внимание", – добавил омбудсмен.