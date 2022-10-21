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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец считает, что РФ может использовать "военное положение", чтобы отказывать международным организациям в доступе к пленным

Лубинец: Увидите, это будет основанием тому, что они будут отказывать всем: международным миссиям, международным организациям
Лубинец: Увидите, это будет основанием тому, что они будут отказывать всем: международным миссиям, международным организациям
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Россия будет использовать "военное положение" на оккупированных территориях Украины как повод для отказа международным организациям в доступе к военнопленным. Об этом он заявил 20 октября на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Украина подняла градус вопроса доступа к местам содержания военнопленных и гражданских заложников, которых удерживают оккупанты, заявил омбудсмен. 

По его словам, "военное положение" президент РФ Владимир Путин ввел, в том числе понимая это.  

"РФ именно для того, чтобы не разрешить никому туда поехать и увидеть что там [в местах содержания пленных] происходит – фактически, как я и сказал, концлагеря – РФ ввела военное положение. Увидите, теперь это будет основанием тому, что они будут отказывать всем: международным миссиям, международным организациям. Будут говорить, что "мы очень хотим, чтобы вы приехали, но у нас же ж военное положение. Давайте дождемся, пока он завершится, а после этого приезжайте", – заявил Лубинец. 

Он добавил, что Украина хочет, чтобы миссии создавались "не просто ради создания". 

"Та же миссия ООН по событиям в Оленовке. Прошло уже столько времени, а они не прибыли в Украину. Мы просто обращаем их внимание", – добавил омбудсмен. 

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины. 

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.

Украинские защитники осенью освободили десятки населенных пунктов, отметил Зеленский 4 октября.

19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "военное положение", объявленной Россией в оккупированных областях Украины, – это подготовка к массовой депортации.

В Госдепартаменте США назвали указ Путина "тактикой отчаяния" и подчеркнули, что Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, военное положение, пленные, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты
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