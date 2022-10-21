Лубинец считает, что РФ может использовать "военное положение", чтобы отказывать международным организациям в доступе к пленным

Украина подняла градус вопроса доступа к местам содержания военнопленных и гражданских заложников, которых удерживают оккупанты, заявил омбудсмен.
По его словам, "военное положение" президент РФ Владимир Путин ввел, в том числе понимая это.
"РФ именно для того, чтобы не разрешить никому туда поехать и увидеть что там [в местах содержания пленных] происходит – фактически, как я и сказал, концлагеря – РФ ввела военное положение. Увидите, теперь это будет основанием тому, что они будут отказывать всем: международным миссиям, международным организациям. Будут говорить, что "мы очень хотим, чтобы вы приехали, но у нас же ж военное положение. Давайте дождемся, пока он завершится, а после этого приезжайте", – заявил Лубинец.
Он добавил, что Украина хочет, чтобы миссии создавались "не просто ради создания".
"Та же миссия ООН по событиям в Оленовке. Прошло уже столько времени, а они не прибыли в Украину. Мы просто обращаем их внимание", – добавил омбудсмен.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.
Украинские защитники осенью освободили десятки населенных пунктов, отметил Зеленский 4 октября.
19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "военное положение", объявленной Россией в оккупированных областях Украины, – это подготовка к массовой депортации.
В Госдепартаменте США назвали указ Путина "тактикой отчаяния" и подчеркнули, что Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины.