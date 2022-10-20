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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина работает над открытием гуманитарного коридора с оккупированных территорий – омбудсмен

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Лубинец о гуманитарном коридоре: Я не скажу, что сейчас у нас есть подтверждение, но в этом смысле мы запустили этот процесс
Лубинец о гуманитарном коридоре: Я не скажу, что сейчас у нас есть подтверждение, но в этом смысле мы запустили этот процесс
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украинское правительство работает над открытием гуманитарного коридора для выезда с территорий, которые временно оккупированы Россией. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Речь о гуманитарном коридоре зашла, когда Лубинец отвечал на вопрос о противодействии принудительной депортации украинцев с оккупированных территорий. 

"[Как мы можем противодействовать?] Так, как и противодействовали. Во-первых, мы признаем, что это незаконная, принудительная депортация наших граждан на территорию Российской Федерации. Что это преступление, которое РФ совершает против нашего государства и граждан. Как мы реагируем? Это информирование наших международных партнеров, это требование от них существенной реакции, – ответил он. – И в настоящее время мы прорабатываем вариант открытия гуманитарного коридора, чтобы максимально легко и быстро граждане Украины, которые находятся на не подконтрольных Украине территориях и хотят уехать, имели возможность это сделать. Мы действуем. Я не скажу, что сейчас у нас есть подтверждение, но в этом смысле мы запустили этот процесс". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Известно, что Офис генпрокурора открыл более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь. 

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети. В Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел "военное положение" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей с полуночи 20 октября. Он заявил, что в связи с этим "главы" регионов получат дополнительные полномочия "для обеспечения безопасности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что это подготовка к массовой депортации украинцев с этих территорий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: депортация, военное положение, гуманитарный коридор, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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