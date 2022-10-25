"Ищут еду и возможность помыться". В Генштабе рассказали о военных, которыми РФ восполняет потери в Запорожской области

"Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают меры принудительной мобилизации. Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин. По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым правоохранителям запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, для восполнения потерь на запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые "хаотически передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться".

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