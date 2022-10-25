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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ищут еду и возможность помыться". В Генштабе рассказали о военных, которыми РФ восполняет потери в Запорожской области

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Мобилизация в РФ была объявлена в сентябре
Мобилизация в РФ была объявлена в сентябре
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию, а также привозят в Украину заключенных для восполнения потерь своих подразделений. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 25 октября.

"Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают меры принудительной мобилизации. Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин. По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым правоохранителям запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, для восполнения потерь на запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые "хаотически передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Теги: Россия, Генштаб ВСУ, заключенные, мобилизация, ВСУ, война России против Украины
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