В России студенты колледжей шьют снаряжение для военных – РосСМИ

В РФ заявляли, что в армию мобилизовали уже более 200 тыс. человек Фото: EPA

Как сообщило издание Doxa, в Бурятии студенты производят маскировочные костюмы для снайперов, в Астраханской области для военных изготавливают балаклавы и медицинские сумки, а в Краснокаменске Забайкальского края шьют одеяла для мобилизованных. Кроме того, в Свердловской области для снабжения военных привлекли студентов с инвалидностью, говорится в статье.

Производить снаряжение военным требуют не только от учащихся колледжей, но и от студентов вузов, пишет Doxa. Так, в Бурятии студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления сшили маскировочные костюмы для снайперов, сказано в материале со ссылкой на UlanMedia.