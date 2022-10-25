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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России студенты колледжей шьют снаряжение для военных – РосСМИ

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В РФ заявляли, что в армию мобилизовали уже более 200 тыс. человек
В РФ заявляли, что в армию мобилизовали уже более 200 тыс. человек
Фото: EPA

Студентов 143 колледжей в РФ привлекли к шитью одежды, термобелья, спальных мешков и другого снаряжения для российских военных. Проект назвали "Мы рядом", сообщила пресс-служба инициативы "Мы вместе", в рамках которой проходит акция, 22 октября.

Как сообщило издание Doxa, в Бурятии студенты производят маскировочные костюмы для снайперов, в Астраханской области для военных изготавливают балаклавы и медицинские сумки, а в Краснокаменске Забайкальского края шьют одеяла для мобилизованных. Кроме того, в Свердловской области для снабжения военных привлекли студентов с инвалидностью, говорится в статье.

Производить снаряжение военным требуют не только от учащихся колледжей, но и от студентов вузов, пишет Doxa. Так, в Бурятии студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления сшили маскировочные костюмы для снайперов, сказано в материале со ссылкой на UlanMedia.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Теги: Россия, военные, мобилизация, маски, одежда
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