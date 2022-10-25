С начала суток российские оккупанты нанесли по Украине три ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вражеские удары получили районы 25 населенных пунктов. Среди них – Никополь Днепропетровской области, Бахмутское и Угледар Донецкой области и Новая Каменка на Херсонщине", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из танков, минометов и артиллерии войска РФ вели обстрелы в районе населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдееском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Контекст:

У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", при том, что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью, которое вышло 24 октября.

В то же время он отметил, Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.