России потребуется пять лет на восстановление запасов ракет – СМИ

"Им пять лет нужно на восстановление запаса по состоянию на февраль этого года. Санкции держат их без составляющих", – говорит он.
Источник уточнил, что россиянам все же удается "понемногу" производить ракеты из старых запасов, но "это другие темпы и объемы".
У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В то же время он отметил, Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.