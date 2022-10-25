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ВОЙНА В УКРАИНЕ

России потребуется пять лет на восстановление запасов ракет – СМИ

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По словам источника, производству новых ракет мешают санкции против РФ
По словам источника, производству новых ракет мешают санкции против РФ
Фото: depositphotos.com

Российской Федерации понадобится пять лет для восстановления довоенного запаса высокоточных ракет. Об этом заявил неназванный собеседник "Украинской правды" в силовых структурах.

"Им пять лет нужно на восстановление запаса по состоянию на февраль этого года. Санкции держат их без составляющих", – говорит он.

Источник уточнил, что россиянам все же удается "понемногу" производить ракеты из старых запасов, но "это другие темпы и объемы".

Контекст:

У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время он отметил, Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, вооружение, война России против Украины, ракеты
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