России потребуется пять лет на восстановление запасов ракет – СМИ

"Им пять лет нужно на восстановление запаса по состоянию на февраль этого года. Санкции держат их без составляющих", – говорит он.

Источник уточнил, что россиянам все же удается "понемногу" производить ракеты из старых запасов, но "это другие темпы и объемы".