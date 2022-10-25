Немецкая система ПВО IRIS-T сбивает в Украине девять ракет оккупантов из 10 – Шмыгаль

Об этом 25 октября на пресс-конференции в рамках Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия) сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Еврокомиссии.
"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру и прекрасно работает. Девять из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить", – сказал глава Кабмина.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил накануне, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Как сообщается на сайте бундесвера, комплекс IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями.
В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы ПВО IRIS-T в Украину.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что немецкая система ПВО "очень хорошо показала себя".
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил 21 октября, что первый комплекс IRIS-T уже прошел боевое крещение и "показал себя с очень хорошей стороны".