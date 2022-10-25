Немецкая система ПВО IRIS-T сбивает в Украине девять ракет оккупантов из 10 – Шмыгаль

Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, отметил Шмыгаль Фото: wikipedia.org

Об этом 25 октября на пресс-конференции в рамках Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия) сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Еврокомиссии.

"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру и прекрасно работает. Девять из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить", – сказал глава Кабмина.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил накануне, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.