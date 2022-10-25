Шмыгаль: Финансовый "Рамштайн" нужен для быстрой координации помощи Украины

Об этом 25 октября в ходе выступления на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине (Германия) заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Европейской комиссии.
"Группа "Рамштайн" была очень эффективной… Нам нужны регулярные встречи в рамках этой платформы. Встречи министров финансов стран "Большой семерки", Украины и других наших партнеров и лидеров, представителей международных финансовых организаций, включая Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и международную Организацию экономического сотрудничества и развития. Целью таких встреч станет координация финансовой помощи Украины. Определение приоритетов на короткие и долгие сроки восстановления, а также поиск источников финансирования", – сказал Шмыгаль.
По его словам, сейчас задача состоит в "быстрой реакции на новые вызовы, настолько эффективно, насколько это делается военными средствами".
Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы, сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.