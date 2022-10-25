Шмыгаль: Финансовый "Рамштайн" нужен для быстрой координации помощи Украины

Об этом 25 октября в ходе выступления на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине (Германия) заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Европейской комиссии.

"Группа "Рамштайн" была очень эффективной… Нам нужны регулярные встречи в рамках этой платформы. Встречи министров финансов стран "Большой семерки", Украины и других наших партнеров и лидеров, представителей международных финансовых организаций, включая Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и международную Организацию экономического сотрудничества и развития. Целью таких встреч станет координация финансовой помощи Украины. Определение приоритетов на короткие и долгие сроки восстановления, а также поиск источников финансирования", – сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас задача состоит в "быстрой реакции на новые вызовы, настолько эффективно, насколько это делается военными средствами".

Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.