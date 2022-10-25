Зеленский призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины

По его словам, Украина разработала прозрачный план восстановления страны и нуждается в постоянной финансовой платформе для его воплощения.

"Я верю, что сейчас мы можем одобрить решение об учреждении финансового "Рамштайна" для поддержки нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, которая объединит все усилия по восстановлению нашей страны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что для выполнения неотложных мер по быстрому восстановлению Украине необходимо $17 млрд.

"Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. Мы имеем колоссальные потребности в восстановлении жилья. Мы пока не получили ни одного цента на быстрое восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения", – заявил президент.

Он сообщил, что дефицит украинского государственного бюджета в 2023 году составит $28 млрд, и назвал эту сумму "неподъемной" для одной Украины. Зеленский подчеркнул, что на Западе остаются российские активы, которые заморожены и которые еще можно заморозить. Евросоюзу нужно принять законодательную базу для передачи их Киеву.

"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной", – добавил глава государства.