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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины

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Зеленский: Для выполнения неотложных мер по быстрому восстановлению Украине необходимо $17 млрд
Зеленский: Для выполнения неотложных мер по быстрому восстановлению Украине необходимо $17 млрд
Фото: ЕРА

Странам Европейского союза необходимо создать финансовый "Рамштайн" для реконструкции Украины и восстановления ее экономики. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 октября, выступая по видеосвязи на международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия). Мероприятие транслируется на YouТube-канале Европейской комиссии.

По его словам, Украина разработала прозрачный план восстановления страны и нуждается в постоянной финансовой платформе для его воплощения.

"Я верю, что сейчас мы можем одобрить решение об учреждении финансового "Рамштайна" для поддержки нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, которая объединит все усилия по восстановлению нашей страны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что для выполнения неотложных мер по быстрому восстановлению Украине  необходимо $17 млрд.

"Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. Мы имеем колоссальные потребности в восстановлении жилья. Мы пока не получили ни одного цента на быстрое восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения", – заявил президент.

Он сообщил, что дефицит украинского государственного бюджета в 2023 году составит $28 млрд, и назвал эту сумму "неподъемной" для одной Украины. Зеленский подчеркнул, что на Западе остаются российские активы, которые заморожены и которые еще можно заморозить. Евросоюзу нужно принять законодательную базу для передачи их Киеву.

"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной", – добавил глава государства.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы, сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Теги: Германия, госбюджет, Еврокомиссия, Берлин, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, активы, Евросоюз, контактная группа Рамштайн, восстановление
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