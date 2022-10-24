"Путь к восстановлению является и путем в ЕС". Канцлер ФРГ и глава Еврокомиссии призвали разработать для Украины аналог плана Маршалла

Шольц и фон дер Ляйен назвали восстановление Украины "задачей для поколений, решение которой должно начаться сейчас" Фото: EPA

Их колонку 23 октября опубликовала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Шольца и фон дер Ляйен, от проекта восстановления зависит, какой страной будет Украина в будущем. Речь идет "ни о чем ином, как о создании плана Маршалла XXI века", отметили политики.

В их совместной статье также указана особая роль Евросоюза, так как Украина является кандидатом на вступление в ЕС.

Таким образом, "путь к восстановлению является и путем Украины в Евросоюз", подчеркнули Шольц и фон дер Ляйен.

Канцлер ФРГ и глава Еврокомиссии назвали восстановление Украины "задачей для поколений, решение которой должно начаться сейчас".

Статья Шольца и фон дер Ляйен была опубликована в преддверии открытия в Берлине 5-го германо-украинского экономического форума, посвященного реконструкции Украины.