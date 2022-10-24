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"Путь к восстановлению является и путем в ЕС". Канцлер ФРГ и глава Еврокомиссии призвали разработать для Украины аналог плана Маршалла

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Шольц и фон дер Ляйен назвали восстановление Украины "задачей для поколений, решение которой должно начаться сейчас"
Шольц и фон дер Ляйен назвали восстановление Украины "задачей для поколений, решение которой должно начаться сейчас"
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны Запада разработать для восстановления Украины аналог плана Маршалла.

Их колонку 23 октября опубликовала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Шольца и фон дер Ляйен, от проекта восстановления зависит, какой страной будет Украина в будущем. Речь идет "ни о чем ином, как о создании плана Маршалла XXI века", отметили политики.

В их совместной статье также указана особая роль Евросоюза, так как Украина является кандидатом на вступление в ЕС.

Таким образом, "путь к восстановлению является и путем Украины в Евросоюз", подчеркнули Шольц и фон дер Ляйен.

Канцлер ФРГ и глава Еврокомиссии назвали восстановление Украины "задачей для поколений, решение которой должно начаться сейчас".

Статья Шольца и фон дер Ляйен была опубликована в преддверии открытия в Берлине 5-го германо-украинского экономического форума, посвященного реконструкции Украины.

Контекст:

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Теги: Украина, инвестиции, Еврокомиссия, ФРГ, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, план Маршалла, будущее, вступ, ЕС, Олаф Шольц, восстановление, канцлер
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