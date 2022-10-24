Вложения в Украину – это инвестиции в будущую страну ЕС – Шольц

По словам Шольца, это "четкий сигнал" инвесторам, что их вложения в Украину – это "инвестиции в будущую страну ЕС".

Он отметил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, "пока это будет необходимо". Как подчеркнул канцлер, отношения Украины и Германии никогда не были "столь тесными", а европейское будущее Украины – "более ясным".

К немецким компаниям с просьбой об инвестициях обратился глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.



"Наше большое восстановление станет бустером для экономики Европы. Трамплином, ускорителем, как хотите. План возобновления Украины – грандиозный, но также грандиозными является и ущерб, который нам нанесла Россия", – заявил Шмыгаль.

Состоянием на июнь этого года ущерб Украины от российской агрессии составляет около $350 млрд, рассказал Шмыгаль. Он добавил, для восстановления страны необходимы ресурсы в размере $750 млрд.

"В процессе нашей трансформации, будут открыты новые возможности для европейского бизнеса. В энергетике, аграрном секторе, ВПК, IT и других областях. Украина может стать площадкой ниаршоринга – размещение европейского производства рядом с рынком сбыта. Для этого есть квалифицированные специалисты, развитая логистика, мощная энергетика, природные ресурсы", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что в будущем Украина будет надежным поставщиком чистой энергии для ЕС. Ведь до войны, по его словам, около 70% электроэнергии производилось за счет атомной, гидро- и возобновляемой генерации.