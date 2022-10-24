Вложения в Украину – это инвестиции в будущую страну ЕС – Шольц

По словам Шольца, это "четкий сигнал" инвесторам, что их вложения в Украину – это "инвестиции в будущую страну ЕС".
Он отметил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, "пока это будет необходимо". Как подчеркнул канцлер, отношения Украины и Германии никогда не были "столь тесными", а европейское будущее Украины – "более ясным".
К немецким компаниям с просьбой об инвестициях обратился глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
"Наше большое восстановление станет бустером для экономики Европы. Трамплином, ускорителем, как хотите. План возобновления Украины – грандиозный, но также грандиозными является и ущерб, который нам нанесла Россия", – заявил Шмыгаль.
Состоянием на июнь этого года ущерб Украины от российской агрессии составляет около $350 млрд, рассказал Шмыгаль. Он добавил, для восстановления страны необходимы ресурсы в размере $750 млрд.
"В процессе нашей трансформации, будут открыты новые возможности для европейского бизнеса. В энергетике, аграрном секторе, ВПК, IT и других областях. Украина может стать площадкой ниаршоринга – размещение европейского производства рядом с рынком сбыта. Для этого есть квалифицированные специалисты, развитая логистика, мощная энергетика, природные ресурсы", – сказал премьер-министр.
Шмыгаль также отметил, что в будущем Украина будет надежным поставщиком чистой энергии для ЕС. Ведь до войны, по его словам, около 70% электроэнергии производилось за счет атомной, гидро- и возобновляемой генерации.
8 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
Как сообщается на сайте Минэкономики, Украины ставит перед собой "амбициозную цель": к 2032 году совершить скачок от переходной (транзитной) экономики к развивающейся экономике. Для привлечения в украинскую экономику иностранных инвесторов уже создана уникальная электронная платформа Advantage Ukraine. На ней собрано более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики.
Кроме того, Шмыгаль заявлял, что Украина хочет снизить порог вхождения в программу "инвестиционных нянь" с €20 млн до €12 млн. Правительство также предлагает расширить сферу действия закона на производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения.