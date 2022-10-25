"Путинская Россия – в отчаянии, народ Украины победит". Шольц объявил о "плане Маршалла" XXI века для восстановления Украины

Восстановление и модернизация Украины будут не только "вызовом для поколений", но и возможностью, отметил Шольц Фото: EPA

Об этом 25 октября на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине (Германия) заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Мероприятие транслируется на YouТube-канале Европейской комиссии.

Глава правительства ФРГ осудил атаки России по гражданской инфраструктуре Украины.

"Путинская Россия – сейчас в отчаянии, а народ Украины победит. Для этого мы будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарной помощью, а также с помощью вооружения. Мы будем поставлять [оружие] настолько долго, сколько это потребуется, – сказал Шольц. – Мы знаем, что ни одна история страны не похожа на другую, но по нашему историческому опыту мы понимаем, что восстановление всегда возможно и что никогда не поздно выполнить эту задачу".

По словам канцлера ФРГ, конференция, которая проходит в Берлине, – о создании инфраструктуры и разработке механизмов, которые помогут облегчить и профинансировать то, что Джон Мейнард Кейнс в 1944 году назвал "постоянным восстановлением".

"То, что здесь на кону, является не менее как созданием нового "плана Маршалла" XXI века, задачей поколений, которая должна начаться сейчас", – отметил Шольц.

Он добавил, что восстановление и модернизация Украины будут не только "вызовом для поколений", но и возможностью.

Накануне конференции Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны Запада разработать для восстановления Украины аналог "плана Маршалла". По их мнению, от проекта реконструкции зависит, какой страной будет Украина в будущем.

Путь к восстановлению "является и путем Украины в Евросоюз", подчеркнули Шольц и фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.