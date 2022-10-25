"Путинская Россия – в отчаянии, народ Украины победит". Шольц объявил о "плане Маршалла" XXI века для восстановления Украины

Об этом 25 октября на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине (Германия) заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Мероприятие транслируется на YouТube-канале Европейской комиссии.
Глава правительства ФРГ осудил атаки России по гражданской инфраструктуре Украины.
"Путинская Россия – сейчас в отчаянии, а народ Украины победит. Для этого мы будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарной помощью, а также с помощью вооружения. Мы будем поставлять [оружие] настолько долго, сколько это потребуется, – сказал Шольц. – Мы знаем, что ни одна история страны не похожа на другую, но по нашему историческому опыту мы понимаем, что восстановление всегда возможно и что никогда не поздно выполнить эту задачу".
По словам канцлера ФРГ, конференция, которая проходит в Берлине, – о создании инфраструктуры и разработке механизмов, которые помогут облегчить и профинансировать то, что Джон Мейнард Кейнс в 1944 году назвал "постоянным восстановлением".
"То, что здесь на кону, является не менее как созданием нового "плана Маршалла" XXI века, задачей поколений, которая должна начаться сейчас", – отметил Шольц.
Он добавил, что восстановление и модернизация Украины будут не только "вызовом для поколений", но и возможностью.
Накануне конференции Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны Запада разработать для восстановления Украины аналог "плана Маршалла". По их мнению, от проекта реконструкции зависит, какой страной будет Украина в будущем.
Путь к восстановлению "является и путем Украины в Евросоюз", подчеркнули Шольц и фон дер Ляйен.
Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.
План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.