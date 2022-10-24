Германия "как можно скорее" поставит Украине еще три комплекса IRIS-T – Шольц

"Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине... Эта система может защитить большой город. Еще три таких установки мы поставим в Украину как можно скорее", – заверил Шольц.

Немецкий лидер акцентировал внимание на том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля стало "ужасным пунктом в истории в целом".

"Мы поддерживаем вашу страну [Украину] политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции", – указал он.

Канцлер подтвердил, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Это касается и времени войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, ЕС и других друзей в мире", – резюмировал Шольц.