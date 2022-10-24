Германия "как можно скорее" поставит Украине еще три комплекса IRIS-T – Шольц

"Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине... Эта система может защитить большой город. Еще три таких установки мы поставим в Украину как можно скорее", – заверил Шольц.
Немецкий лидер акцентировал внимание на том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля стало "ужасным пунктом в истории в целом".
"Мы поддерживаем вашу страну [Украину] политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции", – указал он.
Канцлер подтвердил, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
"Это касается и времени войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, ЕС и других друзей в мире", – резюмировал Шольц.
Как сообщается на сайте бундесвера, IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями.
В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
После массированной ракетной атаки на Украину 10 октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что Украина получит первый IRIS-T "в ближайшие дни". 11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы в Украину.
14 октября Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что немецкая система ПВО "очень хорошо показала себя".
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил 21 октября, что первый комплекс IRIS-T уже прошел боевое крещение и "показал себя с очень хорошей стороны". Украина передаст Германии информацию о боевой работе IRIS-T, добавил он.