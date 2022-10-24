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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Необходимо увеличить поставки всего – Столтенберг о военной помощи Украине

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Йенс Столтенберг высказался о помощи Украине
Йенс Столтенберг высказался о помощи Украине
Фото: EPA

Западные союзники Украины активизировались в вопросе передачи ей вооружений, и в ближайшее время его будет поставляться еще больше. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW, опубликованном 24 октября.

"Оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже добились успеха, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее, потому что сейчас активизируются союзники. Так, Германия только что поставила новейшие современные системы ПВО. На встрече министров обороны стран НАТО на прошлой неделе США и еще несколько союзников объявили о выделении Украине новых систем и большого количества боеприпасов и материалов для уже используемых систем", – рассказал он.

По словам Столтенберга, помощь от Запада – это одна из причин, почему Россия не смогла добиться превосходства в воздухе. Это было большой проблемой для российских войск на протяжении всей войны, отметил он.

"Это произошло, конечно, в первую очередь из-за умения, решимости украинских вооруженных сил использовать уже имевшиеся у них старые советские средства ПВО. Союзники по НАТО снабжали украинцев боеприпасами для этих старых систем, а затем начали предоставлять им новые системы. И последний пример – немецкая система, демонстрирующая, что Германия сейчас действительно поставляет Украине важные средства обороны", – сказал он.

По словам Столтенберга, значимость поставок вооружений Украине в будущем будет только возрастать.

"Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продолжить военные действия всю зиму", – сказал генсек НАТО.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд. 14 октября президент США Джо Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. К 1 августа Украина получила три РСЗО MARS II. 15 сентября минобороны Германии анонсировало предоставление еще двух MARS II, а 19-го – передачу еще четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

Теги: НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, вооружение, военная помощь, война России против Украины
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