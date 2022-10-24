Необходимо увеличить поставки всего – Столтенберг о военной помощи Украине

"Оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже добились успеха, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее, потому что сейчас активизируются союзники. Так, Германия только что поставила новейшие современные системы ПВО. На встрече министров обороны стран НАТО на прошлой неделе США и еще несколько союзников объявили о выделении Украине новых систем и большого количества боеприпасов и материалов для уже используемых систем", – рассказал он.

По словам Столтенберга, помощь от Запада – это одна из причин, почему Россия не смогла добиться превосходства в воздухе. Это было большой проблемой для российских войск на протяжении всей войны, отметил он.

"Это произошло, конечно, в первую очередь из-за умения, решимости украинских вооруженных сил использовать уже имевшиеся у них старые советские средства ПВО. Союзники по НАТО снабжали украинцев боеприпасами для этих старых систем, а затем начали предоставлять им новые системы. И последний пример – немецкая система, демонстрирующая, что Германия сейчас действительно поставляет Украине важные средства обороны", – сказал он.

По словам Столтенберга, значимость поставок вооружений Украине в будущем будет только возрастать.

"Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продолжить военные действия всю зиму", – сказал генсек НАТО.