Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2022
 
Новости

"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО

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Невзоров объяснил один из мифов российской пропаганды
Невзоров объяснил один из мифов российской пропаганды
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 22 октября опубликовал в Instagram эпизод программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на пропагандистском канале "Россия 1".

В ролике пропагандист Соловьев говорит, что де-факто Россия воюет "со всем НАТО".

"Типичная мания величия: "Мы воюем с НАТО". Пропагандонам надо как-то оправдывать позор и всю военную немощь России, которая очевидна для всего мира. Отсюда и возник миф о "войне с НАТО". Но теперь-то понятно, что если бы Россия действительно схватилась с НАТО, то от нее мгновенно не осталось бы и мокрого места", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Теги: Россия, Александр Невзоров, НАТО, пропаганда, ролик
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