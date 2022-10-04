"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", "Как это развидеть?" Невзоров шокировал сеть обрядом крещения ребенка

"Непорядок. Рядом должен стоять пономарь и делать малышу "контрольный" крестом по затылку, а то вдруг выживет", – написал он.

В ролике священник окунает младенца в купель, делая резкие движения.

"Как это развидеть?" – спросила anastasia.may.art.

"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", – написала law_mama_saurus.

Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.