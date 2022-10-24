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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин начал войну, и именно он может закончить ее – Столтенберг

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Йенс Столтенберг объяснил, почему важно поддерживать Украину
Йенс Столтенберг объяснил, почему важно поддерживать Украину
Фото: EPA

Если президент России Владимир Путин победит в войне, которую он развязал в Украине, то это сделает мир более опасным. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW, опубликованном 24 октября.

Журналист спросила у Столтенберга, должен ли Путин уйти, чтобы было достигнуто урегулирование в Украине.

"Вы не заставите меня ответить на этот вопрос "да" или "нет". Мы будем реагировать на действия России независимо от того, кто там находится у руля. И мы будем и далее призывать их прекратить эту войну. Именно президент Путин начал эту войну, и именно он может закончить ее завтра, выведя свои войска", – сказал генсек НАТО.

Он объяснил, что ждет мир в случае прекращения войны одной из сторон.

"Мы должны помнить, что, если Путин и Россия прекратят воевать, наступит мир. Если президент Зеленский и Украина прекратят воевать, Украина перестанет существовать как независимое государство. И мы не хотим, чтобы это произошло. Именно поэтому мы поддерживаем Украину", – сказал он.

Столтенберг рассказал, что цель постоянных атак россиян на украинские города – снизить решимость украинцев сопротивляться жестокому российскому вторжению.

"Но Путин потерпит неудачу – так же, как и во всех других попытках взять под контроль Украину после вторжения в феврале. Это демонстрирует жестокость войны. На наших глазах гибнет гражданское население, подвергаются атакам объекты критической инфраструктуры. Поэтому важно, чтобы НАТО, а также партнеры Альянса продолжали оказывать поддержку Украине", – подчеркнул он.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас идет деоккупация юга и востока.

Под временной российской оккупацией находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей, а также большинство Донецкой и Луганской областей и Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Теги: Владимир Путин, НАТО, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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