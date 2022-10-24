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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Никто в политической элите России не был рад аннексии. Это катастрофа для них. Это конец

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Буданов: Я не люблю Россию. Но я не могу вам сказать, что там все идиоты, это не так
Буданов: Я не люблю Россию. Но я не могу вам сказать, что там все идиоты, – это не так
Фото: pravda.com

Российская политическая элита ищет выходы из ситуации, сложившейся после объявления президентом РФ Владимиром Путиным аннексии четырех областей Украины. Об этом глава ГУР Минобороны Украины сказал "Украинской правде" в интервью, опубликованном 24 октября.

В интервью обсуждалась церемония легализации аннексии, проведенная в РФ в сентябре, и выражения лиц находившихся в зале людей. Журналисты спросили, как политическая элита России отреагировала на очередную аннексию.

"Никто не был рад. Я вам говорю это, невзирая на то, что не люблю Россию. Но я не могу вам сказать, что там все идиоты, – это не так... Это катастрофа для них, они это прекрасно знают. Они еще больше поняли, что это конец. Это конец, и нужно искать выходы", – сказал Буданов. 

По его словам, различные представители российской элиты выбрали разные методы поиска этих выходов. 

"Высшее военно-политическое руководство начало наносить массированные удары – это акт терроризма – с целью принудить [Украину] к переговорам. Они так себе это видят. Это не сработает. Другие побежали договариваться, как принято говорить, с западными странами. Как договариваться? Говорить: "Мы здесь ни при чем, это не мы. А мы готовы к переменам, это все нужно прекратить", – рассказал глава разведки.

На вопрос, пытались ли российские политики так же непублично выйти на коммуникацию с украинскими властями, Буданов отвечать отказался. 

В то же время он подтвердил, что после аннексии четырех областей в России "обострилась борьба за трон", так как оккупанты "присоединили" новые территории и на следующий же день начали их терять.

"Как объяснить обычному россиянину, что Украина забрала у России город? Это все сработало даже с освобождением Изюма. Этот факт вызвал шок у них в обществе. Когда Херсон будет возвращен назад, столица области, которую они только присоединили так пафосно, как они говорили: "Все, Херсон навсегда с Россией" – что дальше будет?.. Это ломает сознание", – сказал глава разведки.

Такая ломка сознания, по его словам, может привести к потере доверия к власти и ослаблению самой вертикали управления в России. 

Контекст:

Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Путин во время "церемонии аннексии" также потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". 

Теги: Владимир Путин, Херсон, аннексия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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