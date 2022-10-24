Буданов: Никто в политической элите России не был рад аннексии. Это катастрофа для них. Это конец

Буданов: Я не люблю Россию. Но я не могу вам сказать, что там все идиоты, – это не так Фото: pravda.com

В интервью обсуждалась церемония легализации аннексии, проведенная в РФ в сентябре, и выражения лиц находившихся в зале людей. Журналисты спросили, как политическая элита России отреагировала на очередную аннексию.

"Никто не был рад. Я вам говорю это, невзирая на то, что не люблю Россию. Но я не могу вам сказать, что там все идиоты, – это не так... Это катастрофа для них, они это прекрасно знают. Они еще больше поняли, что это конец. Это конец, и нужно искать выходы", – сказал Буданов.

По его словам, различные представители российской элиты выбрали разные методы поиска этих выходов.

"Высшее военно-политическое руководство начало наносить массированные удары – это акт терроризма – с целью принудить [Украину] к переговорам. Они так себе это видят. Это не сработает. Другие побежали договариваться, как принято говорить, с западными странами. Как договариваться? Говорить: "Мы здесь ни при чем, это не мы. А мы готовы к переменам, это все нужно прекратить", – рассказал глава разведки.

На вопрос, пытались ли российские политики так же непублично выйти на коммуникацию с украинскими властями, Буданов отвечать отказался.

В то же время он подтвердил, что после аннексии четырех областей в России "обострилась борьба за трон", так как оккупанты "присоединили" новые территории и на следующий же день начали их терять.

"Как объяснить обычному россиянину, что Украина забрала у России город? Это все сработало даже с освобождением Изюма. Этот факт вызвал шок у них в обществе. Когда Херсон будет возвращен назад, столица области, которую они только присоединили так пафосно, как они говорили: "Все, Херсон навсегда с Россией" – что дальше будет?.. Это ломает сознание", – сказал глава разведки.

Такая ломка сознания, по его словам, может привести к потере доверия к власти и ослаблению самой вертикали управления в России.