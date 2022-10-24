Заявлениями о "грязной бомбе" Шойгу пытается замедлить военную помощь Запада Украине – Институт изучения войны

Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе" Фото: EPA

Министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе". По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.

Аналитики говорят, что комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерный теракт против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать или заставить Запад прекратить помощь Украине.

Также они сомневаются в том, что Кремль готовит атаку с использованием "грязных бомб" под фальшивым флагом, считают эксперты.

"Призывы Шойгу и усиление ложных угроз "грязными бомбами" в российских государственных СМИ, скорее всего, направлены на то, чтобы запугать западные государства, чтобы они сократили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжающимися военными неудачами и вероятной потерей западного Херсона к концу года", – говорят в ISW.