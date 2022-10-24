Заявлениями о "грязной бомбе" Шойгу пытается замедлить военную помощь Запада Украине – Институт изучения войны

Министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе". По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
Аналитики говорят, что комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерный теракт против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать или заставить Запад прекратить помощь Украине.
Также они сомневаются в том, что Кремль готовит атаку с использованием "грязных бомб" под фальшивым флагом, считают эксперты.
"Призывы Шойгу и усиление ложных угроз "грязными бомбами" в российских государственных СМИ, скорее всего, направлены на то, чтобы запугать западные государства, чтобы они сократили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжающимися военными неудачами и вероятной потерей западного Херсона к концу года", – говорят в ISW.
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".