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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявлениями о "грязной бомбе" Шойгу пытается замедлить военную помощь Запада Украине – Институт изучения войны

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Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе"
Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе"
Фото: EPA

Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО, запугивая министров обороны стран из Альянса 23 октября. Об этом написал американский Институт исследования войны (ISW).

Министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе". По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.

Аналитики говорят, что комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерный теракт против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать или заставить Запад прекратить помощь Украине.

Также они сомневаются в том, что Кремль готовит атаку с использованием "грязных бомб" под фальшивым флагом, считают эксперты.

"Призывы Шойгу и усиление ложных угроз "грязными бомбами" в российских государственных СМИ, скорее всего, направлены на то, чтобы запугать западные государства, чтобы они сократили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжающимися военными неудачами и вероятной потерей западного Херсона к концу года", – говорят в ISW.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: НАТО, война, Сергей Шойгу, военная помощь, война России против Украины, ISW
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