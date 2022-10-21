Резников о новых поставках оружия: Наши партнеры не устали, а наоборот, возбуждены

США являются главным партнером Украины и модератором как в контактной группе, так и в том, что происходит между "Рамштайнами" – Резников Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

По его словам, в сегодняшнем разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином были подведены итоги последней встречи в формате "Рамштайн".

"Мы обсудили некоторые нюансы принятых там решений. Отмечу, что США являются нашим главным партнером и модератором как в контактной группе, так и в том, что происходит между "Рамштайнами", – сказал Резников.

По его словам, союзники поражены жестокостью последних российских атак на мирных жителей и инфраструктуру Украины, в том числе с использованием дронов иранского производства. Но это только стимулирует их усиливать поддержку Украины.

"Вопрос усталости от этой войны вообще не оговаривается, наоборот, партнеры были возбуждены, в хорошем смысле этого слова, и мы продвинулись более оперативно в теме защиты украинского неба", – отметил глава минобороны.

Резников рассказал, что после решения испанской стороны передать Украине противоракетные установки MIM-23 Hawk начинается подготовка экипажей Вооруженных сил для них. Уже заканчивается обучение украинских военных для прибывающих в скором времени зенитных комплексов NASAMS.

"Это значит, что наступает новая эра в создании сети нашей противовоздушной обороны. Сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу – помочь нам закрыть небо", – добавил министр.