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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о новых поставках оружия: Наши партнеры не устали, а наоборот, возбуждены

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США являются главным партнером Украины и модератором как в контактной группе, так и в том, что происходит между "Рамштайнами" Резников
США являются главным партнером Украины и модератором как в контактной группе, так и в том, что происходит между "Рамштайнами" – Резников
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Приоритетом военной помощи союзников Украине сегодня является закрытие неба. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1", 21 октября сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в сегодняшнем разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином были подведены итоги последней встречи в формате "Рамштайн".

"Мы обсудили некоторые нюансы принятых там решений. Отмечу, что США являются нашим главным партнером и модератором как в контактной группе, так и в том, что происходит между "Рамштайнами", – сказал Резников.

По его словам, союзники поражены жестокостью последних российских атак на мирных жителей и инфраструктуру Украины, в том числе с использованием дронов иранского производства. Но это только  стимулирует их усиливать поддержку Украины. 

"Вопрос усталости от этой войны вообще не оговаривается, наоборот, партнеры были возбуждены, в хорошем смысле этого слова, и мы продвинулись более оперативно в теме защиты украинского неба", – отметил глава минобороны.

Резников рассказал, что после решения испанской стороны передать Украине противоракетные установки MIM-23 Hawk начинается подготовка экипажей Вооруженных сил для них. Уже заканчивается обучение украинских военных для прибывающих в скором времени зенитных комплексов NASAMS

"Это значит, что наступает новая эра в создании сети нашей противовоздушной обороны. Сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу – помочь нам закрыть небо", – добавил министр.

Контекст:

Об интегрированной системе ПВО/ПРО по итогам шестого заседания в формате "Рамштайн" рассказывал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, эта система предполагает комбинацию комплексов ПВО разной дальности и высоты, которые смогут защищать ключевые для Украины объекты. "Это довольно сложно с технической точки зрения, это достижимо. И к этому мы стремимся", – сказал Милли.

Алексей Резников отмечал, что главная тема шестого "Рамштайна" – укрепление украинской ПВО. В Офисе президента это заседание назвали историческим для Украины, так как речь шла о принятии "решений по закрытию нашего неба".

Теги: США, Министерство обороны Украины, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин
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