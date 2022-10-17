Резников об итогах шестого "Рамштайна": Непубличные детали должны почувствовать на себе российские оккупанты

"Непубличные детали обсуждений должны первыми почувствовать на себе российские оккупанты. Мы неоднократно создавали им сюрпризы. Стоит сохранить эту традицию", – сказал министр.

По его словам, Украина ожидает поставку первых систем противовоздушной обороны NASAMS. Министр отметил, что "становится все меньше аргументов" не предоставлять Украине самолеты и танки, и выразил уверенность в том, что эти доводы скоро закончатся, поскольку Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала "высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств".

Кроме этого, он признал, что единственное, чего сегодня Украине не хватает для приглашения в НАТО, – это политической воли стран Альянса. Однако, отметил министр, Украина осознает, что для единодушного согласия о ее вступлении со стороны всех 30 союзников требуется время.

"Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые технически украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на "Рамштайне-5". Поэтому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики", – написал Резников.

Также он рассказал о помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы для защиты украинского неба. В частности, Резников поблагодарил министра обороны Испании Маргариту Роблес за решение о предоставлении систем HAWK и сказал о диалоге с Францией о передаче зенитных ракетных комплексах Crotale. Также Украина надеется на решение о предоставлении ей французских комплексов SAMP-T.

На заседании консультативной группы, по словам Резникова, также обсуждался вопрос иранских дронов Shahed-136.

"По данным нашей разведки, неделю назад их было около 300, но общий контракт с россиянами – на 2400 штук. Если не будет жесткого общего ответа, то практика террористических атак с помощью дронов, которые способны преодолевать сотни километров, может расшириться и представлять прямую опасность для всех стран свободного мира", – сказал он.