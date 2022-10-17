ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников об итогах шестого "Рамштайна": Непубличные детали должны почувствовать на себе российские оккупанты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Алексея Резникова, Украина ожидает на поставку первых систем противовоздушной обороны NASAMS
По словам Алексея Резникова, Украина ожидает на поставку первых систем противовоздушной обороны NASAMS
Фото: EPA

На шестом заседании консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое прошло в Брюсселе 12 октября, состоялся интенсивный диалог с партнерами. Об этом 17 октября написал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Непубличные детали обсуждений должны первыми почувствовать на себе российские оккупанты. Мы неоднократно создавали им сюрпризы. Стоит сохранить эту традицию", – сказал министр.

По его словам, Украина ожидает поставку первых систем противовоздушной обороны NASAMS. Министр отметил, что "становится все меньше аргументов" не предоставлять Украине самолеты и танки, и выразил уверенность в том, что эти доводы скоро закончатся, поскольку Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала "высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств".

Кроме этого, он признал, что единственное, чего сегодня Украине не хватает для приглашения в НАТО, – это политической воли стран Альянса. Однако, отметил министр, Украина осознает, что для единодушного согласия о ее вступлении со стороны всех 30 союзников требуется время.

"Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые технически украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на "Рамштайне-5". Поэтому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики",  написал Резников.

Также он рассказал о помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы для защиты украинского неба. В частности, Резников поблагодарил министра обороны Испании Маргариту Роблес за решение о предоставлении систем HAWK и сказал о диалоге с Францией о передаче зенитных ракетных комплексах Crotale. Также Украина надеется на решение о предоставлении ей французских комплексов SAMP-T.

На заседании консультативной группы, по словам Резникова, также обсуждался вопрос иранских дронов Shahed-136.

"По данным нашей разведки, неделю назад их было около 300, но общий контракт с россиянами – на 2400 штук. Если не будет жесткого общего ответа, то практика террористических атак с помощью дронов, которые способны преодолевать сотни километров, может расшириться и представлять прямую опасность для всех стран свободного мира", – сказал он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid033Jp9ctNzCufihbvL1iQYYqLKmWNbKmhnMp6gaQVqpX8aTeAxzGwtCN3QvdusvmbVl

Контекст:

Об интегрированной системе ПВО/ПРО по итогам шестого заседания в формате "Рамштайн" рассказывал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, эта система предполагает комбинацию комплексов ПВО разной дальности и высоты, которые смогут защищать ключевые для Украины объекты. "Это довольно сложно с технической точки зрения, это достижимо. И к этому мы стремимся", – сказал Милли.

Алексей Резников отмечал, что главная тема шестого "Рамштайна" – укрепление украинской ПВО. В Офисе президента это заседание назвали историческим для Украины, так как речь шла о принятии "решений по закрытию нашего неба".

Теги: Россия, Украина, НАТО, Франция, Испания, война, военные, Брюссель, вооружение, разведка, помощь, Алексей Резников, ПРО, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, контактная группа Рамштайн, NASAMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
"Поверьте, мне остается немного". Арестович рассказал, какой доход получает от своего YouTube-канала
"Поверьте, мне остается немного". Арестович рассказал, какой доход получает от своего YouTube-канала
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Никитюк показала, как снимает стресс
Никитюк показала, как снимает стресс
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (59033)
2
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (42297)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (39859)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (29813)
5
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (27411)
6
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (24185)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22222)
8
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Поляковой предстала в платье с откровенным декольте (13206)
 
 
 
 