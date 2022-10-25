Оккупанты направляют на Николаев в среднем восемь ракет в день, погибли 148 гражданских – мэр

Александр Сенкевич отметил, что в Николаеве уже погибли 148 гражданских Фото: Миколаївська міська рада / Telegram

По его словам, в среднем российские оккупанты направляют на город восемь ракет в день, однако есть случай, когда за сутки прилетело 38 ракет.

Мэр отметил, что на сегодняшний день в Николаеве погибли 148 гражданских, среди них – двое детей. Также есть около 800 тяжелораненых, которые проходили лечение в медицинских учреждениях.

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Видео: Суспільне Миколаїв / YouTube