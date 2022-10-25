ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты направляют на Николаев в среднем восемь ракет в день, погибли 148 гражданских – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Александр Сенкевич отметил, что в Николаеве уже погибли 148 гражданских
Александр Сенкевич отметил, что в Николаеве уже погибли 148 гражданских
Фото: Миколаївська міська рада / Telegram

За восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Николаев не обстреливали всего 40 дней. Об этом рассказал в интервью Общественному мэр Александр Сенкевич.

По его словам, в среднем российские оккупанты направляют на город восемь ракет в день, однако есть случай, когда за сутки прилетело 38 ракет.

Мэр отметил, что на сегодняшний день в Николаеве погибли 148 гражданских, среди них – двое детей. Также есть около 800 тяжелораненых, которые проходили лечение в медицинских учреждениях.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Миколаїв / YouTube
Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

17 октября Александр Сенкевич заявил, что оккупанты накануне вечером атаковали Николаев с помощью дронов-камикадзе. Три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Теги: Россия, Украина, Николаев, война, вторжение, лечение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, ракета, мэр, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней
"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней
"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье
"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (162728)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (145224)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (119018)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (117729)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (65102) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (45999)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (39283)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (36016)
 
 
 
 