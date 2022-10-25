Оккупанты направляют на Николаев в среднем восемь ракет в день, погибли 148 гражданских – мэр

По его словам, в среднем российские оккупанты направляют на город восемь ракет в день, однако есть случай, когда за сутки прилетело 38 ракет.
Мэр отметил, что на сегодняшний день в Николаеве погибли 148 гражданских, среди них – двое детей. Также есть около 800 тяжелораненых, которые проходили лечение в медицинских учреждениях.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.
17 октября Александр Сенкевич заявил, что оккупанты накануне вечером атаковали Николаев с помощью дронов-камикадзе. Три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом.