Украинская артиллерия уничтожила склад боеприпасов кадыровцев под Северодонецком – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"По уточненной информации, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых кадыровцев. В населенном пункте Сватово также уничтожено до 10 оккупантов и около пяти грузовых автомобилей с боекомплектом", – говорится в сводке.

Авиация сил обороны Украины за прошлые сутки нанесла 21 удар по позициям оккупантов, подтверждено, что в результате этих ударов поражены 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два опорных пункта, а также две позиции зенитных ракетных комплексов противника.

"Подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов", – добавили в Генштабе.

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