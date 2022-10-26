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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников считает, что Украина получит танки от Запада, но партнеры ждут политического решения США

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Резников: После прибытия первого Abrams у нас будут Leopard, Marder и другие типы тяжелых бронированных машин
Резников: После прибытия первого Abrams у нас будут Leopard, Marder и другие типы тяжелых бронированных машин
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников оптимистично настроен относительно вопроса предоставления партнерами Украине западных танков, в частности, американских Abrams или немецких Leopard, а также истребителей типа американских F-16, F-15 или шведских Gripen.

Об этом он заявил в интервью Politico, которое вышло 25 октября. 

Резников считает, что поставки такой техники возможны в будущем, но пока, по его словам партнеры вопросе передачи танков ожидают политического решения США. По его словам, самое важное в этом на ближайшую перспективу – то, какой танк будет основным для Вооруженных сил Украины.

"Мы понимаем, что все наши партнеры, которые имеют промышленность, способную производить танки – такие как Великобритания, Франция и Германия – они будут ждать политического решения от Соединенных Штатов", – отметил глава Минобороны Украины. 

Он напомнил, что в ноябре американские чиновники называли невозможной передачу Украине переносных ракетных зенитных комплексов Stinger из-за политических и законодательных вопросов, но в январе начались поставки этих ПЗРК. По состоянию на июнь, по его словам, Украина получила около 1 тыс. Stinger

Такой же процесс повторился с передачей артиллерии 155-го калибра и реактивных систем залпового огня. Для Резникова ситуация со Stinger – это пример, как то, что называют невозможным становится возможным в будущем. 

Он выразил уверенность, что "после прибытия первого Abrams у нас будут Leopard, [немецкие боевые машины пехоты] Marder и другие типы тяжелых бронированных машин, таких как танки". 

Сейчас, как пишет Politico, американские чиновники называют невозможной поставку Abrams из-за логистики – танки считаются сложными в этом вопросе топливозатратными машинами, "которые будет трудно поддерживать на поле боя в Украине". 

Контекст:

Танки Украине предоставила Польша. Партию советских Т-72 передали весной, о поставке еще одной партии – танков PT-91 Twardy (это польская модификация Т-72) – стало известно 25 июля. О количестве переданных единиц техники ни Польша, ни Украина не сообщают. 

Резников говорил в июле, что не хочет называть эти цифры – "враг узнает об этом на поле боя". 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Франция, Великобритания, промышленность, танки, Алексей Резников, артиллерия, истребители
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