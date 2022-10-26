Резников считает, что Украина получит танки от Запада, но партнеры ждут политического решения США

Резников: После прибытия первого Abrams у нас будут Leopard, Marder и другие типы тяжелых бронированных машин Фото: ЕРА

Об этом он заявил в интервью Politico, которое вышло 25 октября.

Резников считает, что поставки такой техники возможны в будущем, но пока, по его словам партнеры вопросе передачи танков ожидают политического решения США. По его словам, самое важное в этом на ближайшую перспективу – то, какой танк будет основным для Вооруженных сил Украины.

"Мы понимаем, что все наши партнеры, которые имеют промышленность, способную производить танки – такие как Великобритания, Франция и Германия – они будут ждать политического решения от Соединенных Штатов", – отметил глава Минобороны Украины.

Он напомнил, что в ноябре американские чиновники называли невозможной передачу Украине переносных ракетных зенитных комплексов Stinger из-за политических и законодательных вопросов, но в январе начались поставки этих ПЗРК. По состоянию на июнь, по его словам, Украина получила около 1 тыс. Stinger.

Такой же процесс повторился с передачей артиллерии 155-го калибра и реактивных систем залпового огня. Для Резникова ситуация со Stinger – это пример, как то, что называют невозможным становится возможным в будущем.

Он выразил уверенность, что "после прибытия первого Abrams у нас будут Leopard, [немецкие боевые машины пехоты] Marder и другие типы тяжелых бронированных машин, таких как танки".

Сейчас, как пишет Politico, американские чиновники называют невозможной поставку Abrams из-за логистики – танки считаются сложными в этом вопросе топливозатратными машинами, "которые будет трудно поддерживать на поле боя в Украине".