Украина скоро получит еще две системы MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 – Штайнмайер

"Я сегодня пообещал господину президенту [Украины Владимиру Зеленскому], что скоро будут переданы две системы MARS и также будут четыре наши гаубицы PzH 2000. В течение следующих дней они будут переданы Украине", – заявил Штайнмайер.
По его словам, Германия продолжит поставлять Украине системы ПВО. Во время брифинга президент также сказал, что согласен с Зеленским в том, что Украине "необходим справедливый мир".
Министерство обороны Германии 12 октября, во время встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", анонсировало предоставление Украине дополнительной оборонной помощи. Речь шла именно о дополнительных MARS II и Panzerhaubitze без указания их количества. Сообщалось, что "в ближайшие несколько недель" они будут переданы Украине.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. По состоянию на 1 августа Украина получила три РСЗО MARS II.
15 сентября минобороны Германии анонсировало предоставление еще двух MARS II, а 19-го – передачу еще четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники. 11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS в Украину.
11 октября Резников объявил также о доставке первой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил накануне визита Штайнмайера в Украину, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.