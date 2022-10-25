Украина скоро получит еще две системы MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 – Штайнмайер

"Я сегодня пообещал господину президенту [Украины Владимиру Зеленскому], что скоро будут переданы две системы MARS и также будут четыре наши гаубицы PzH 2000. В течение следующих дней они будут переданы Украине", – заявил Штайнмайер.

По его словам, Германия продолжит поставлять Украине системы ПВО. Во время брифинга президент также сказал, что согласен с Зеленским в том, что Украине "необходим справедливый мир".

Министерство обороны Германии 12 октября, во время встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", анонсировало предоставление Украине дополнительной оборонной помощи. Речь шла именно о дополнительных MARS II и Panzerhaubitze без указания их количества. Сообщалось, что "в ближайшие несколько недель" они будут переданы Украине.