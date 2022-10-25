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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и Штайнмайер в совместном обращении: Мы вместе, и вместе победим

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Зеленский и Штайнмайер подчеркнули важность муниципального сотрудничества
Зеленский и Штайнмайер подчеркнули важность муниципального сотрудничества
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Во время встречи в Киеве 25 октября президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер приняли совместное обращение о создании новых немецко-украинских муниципальных партнерств и взяли над ними патронаж. Текст обращения обнародовала пресс-служба немецкого президента.

"Немцы и украинцы стоят бок о бок. Нас связывают общие европейские ценности – свобода и демократия – и глубокое чувство солидарности в это военное время, вызванное жестокой и незаконной агрессией России против Украины", – сказано в документе.

Президенты отметили, что муниципальное партнерство лежит в основе двустороннего сотрудничества Украины и ФРГ и является неотъемлемой частью динамичной Европы гражданского общества, эффективного управления и местной демократии.

В обращении говорится, что после окончания Второй мировой войны муниципальные партнерства помогли объединить разделенную Европу и способствовать мирному сотрудничеству. 

"Поскольку Россия вернула войну на наш континент, муниципальные партнерства открыли новую главу силы: немецкие города и поселки продемонстрировали огромную солидарность, предоставив убежище украинцам, спасающимся от жестокой агрессии России... и они уже начали вносить свой вклад в восстановление экономики и реконструкцию Украины", – подчеркнули президенты.

Лидеры Украины и Германии призвали города в Германии и Украине присоединиться к новым партнерствам, которые, кроме всего прочего, закладывают основу для единого будущего и посылают четкий сигнал в Москву: "ваша война нас не разделит – она сблизит нас!"

"Чтобы оказать видимую и постоянную поддержку нашему призыву, мы, президенты Украины и Германии, берем на себя патронаж Немецко-украинской сети муниципалитетов. Мы призываем местные органы власти и лидеров гражданского общества присоединиться к сети и связаться друг с другом для создания новых партнерских отношений", – заявили Зеленский и Штайнмайер.

Обмен передовым опытом с ЕС и поддержка соответствия стандартам ЕС на муниципальном уровне могут укрепить европейский путь Украины, считают президенты..

"Чтобы поощрить активное участие немецких деятелей в восстановлении Украины, федеральный президент Штайнмайер использовал свой визит в Черниговскую область, чтобы взять на себя символическое покровительство различным усилиям Германии по развитию и восстановлению в Черниговской области", – говорится в обращении. 

Пресс-служба Штайнмайера подчеркивает, что таким образом, президент хочет поощрять новые немецко-украинские гражданские и муниципальные партнерства, а также экономическую активность и инвестиции Германии в регионе, который особенно пострадал из-за российского вторжения.

"Мы благодарим всех страстных и преданных своему делу мужчин и женщин в обеих наших странах, которые вложили столько энергии в немецко-украинскую дружбу. Сеть немецких и украинских муниципалитетов необходима для построения и укрепления Европы – вместе. Мы вместе, и вместе мы победим", – резюмировали лидеры Украины и Германии.

Контекст:

Это первый визит президента ФРГ в Украину с начала полномасштабной войны. Попытки Штайнмайера приехать в Украину после 24 февраля сопровождались рядом скандалов. В апреле сообщалось, что президент ФРГ собирался посетить Украину, однако украинские власти сочли его визит нежелательным из-за "тесных связей" с Россией в последние годы.

Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит. "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".

Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину. 5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого, заявляли в офисе немецкого президента, "разногласия остались в прошлом".

19 октября немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на 20 октября визит в Украину по "соображениям безопасности". Но уже на следующий день, 20 октября, Зеленский поговорил со Штайнмайером и анонсировал его визит в Украину.

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