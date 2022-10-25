Президент Германии Штайнмайер приехал в Украину

По прибытии в Киев Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую солидарность с Германией.
"Мое послание народу Украины: на Германию можно положиться! Мы продолжим поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане", – цитирует немецкого президента его пресс-секретарь Церстин Гаммелин.
Также он призвал немцев не забывать, что эта война означает для людей в Украине и что народ Украины нуждается в помощи Германии.
Und zugleich geht meine Botschaft an die Deutschen daheim: Vergessen wir niemals, was dieser Krieg für die Menschen hier bedeutet! Bei allen Härten, die der Krieg auch für uns in Deutschland mit sich bringt – Sehen wir einen Moment lang durch die Augen der Ukrainer, 2/4— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022
Немецкий президент прибыл в Киев на поезде. В течение дня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
* LIVEBLOG "Schaue wie viele Deutsche voller Bewunderung auf die Menschen hier in der #Ukraine": #Steinmeier zu Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen +++ News im #UkraineKrieg * @dpa via @pznews https://t.co/tXOGQmloEa pic.twitter.com/2xHfoEWBHi— dpa·live (@dpa_live) October 25, 2022
Попытки Штайнмайера приехать в Украину после 24 февраля сопровождались рядом скандалов. В апреле сообщалось, что президент ФРГ собирался посетить Украину, однако украинские власти сочли его визит нежелательным из-за "тесных связей" с Россией в последние годы.
Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит. "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".
Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину. 5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого, заявляли в офисе немецкого президента, "разногласия остались в прошлом".
19 октября немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на 20 октября визит в Украину по "соображениям безопасности". Но уже на следующий день, 20 октября, Зеленский поговорил со Штайнмайером и анонсировал его визит в Украину.