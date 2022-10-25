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Президент Германии Штайнмайер приехал в Украину

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Штайнмайер: Мое послание народу Украины: на Германию можно положиться
Штайнмайер: Мое послание народу Украины: на Германию можно положиться
Фото: Cerstin Gammelin / Twitter

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину утром 25 октября. Это его первая поездка в страну с начала полномасштабной войны России. Об этом сообщили BR24 и dpa.

По прибытии в Киев Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую солидарность с Германией.

"Мое послание народу Украины: на Германию можно положиться! Мы продолжим поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане", – цитирует немецкого президента его пресс-секретарь Церстин Гаммелин.

Также он призвал немцев не забывать, что эта война означает для людей в Украине и что народ Украины нуждается в помощи Германии.

Немецкий президент прибыл в Киев на поезде. В течение дня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Контекст:

Попытки Штайнмайера приехать в Украину после 24 февраля сопровождались рядом скандалов. В апреле сообщалось, что президент ФРГ собирался посетить Украину, однако украинские власти сочли его визит нежелательным из-за "тесных связей" с Россией в последние годы.

Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит. "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".

Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину. 5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого, заявляли в офисе немецкого президента, "разногласия остались в прошлом".

19 октября немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на 20 октября визит в Украину по "соображениям безопасности". Но уже на следующий день, 20 октября, Зеленский поговорил со Штайнмайером и анонсировал его визит в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский
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