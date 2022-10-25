Президент Германии Штайнмайер приехал в Украину

По прибытии в Киев Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую солидарность с Германией.

"Мое послание народу Украины: на Германию можно положиться! Мы продолжим поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане", – цитирует немецкого президента его пресс-секретарь Церстин Гаммелин.

Также он призвал немцев не забывать, что эта война означает для людей в Украине и что народ Украины нуждается в помощи Германии.

Und zugleich geht meine Botschaft an die Deutschen daheim: Vergessen wir niemals, was dieser Krieg für die Menschen hier bedeutet! Bei allen Härten, die der Krieg auch für uns in Deutschland mit sich bringt – Sehen wir einen Moment lang durch die Augen der Ukrainer, 2/4 — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022

Немецкий президент прибыл в Киев на поезде. В течение дня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.