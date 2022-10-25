"Укрзалізниця" намекнула Штайнмайеру, чего от него ждет Украина

"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь", – говорится в сообщении.
Также на фото видно, что на столе разложены открытки с изображением зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.
Штайнмайер приехал, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить поддержку Украине.
Комплекс IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями, сообщается на сайте немецкой армии.
В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
После массированной ракетной атаки на Украину 10 октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что Украина получит первый IRIS-T "в ближайшие дни". 11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы в Украину.
14 октября Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что немецкая система ПВО "очень хорошо показала себя".
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил 21 октября, что первый комплекс IRIS-T уже прошел боевое крещение и "показал себя с очень хорошей стороны". Украина передаст Германии информацию о боевой работе IRIS-T, добавил он.
24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия как можно скорее предоставит Украине еще три таких комплекса.