"Укрзалізниця" намекнула Штайнмайеру, чего от него ждет Украина

"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь", – говорится в сообщении.

Также на фото видно, что на столе разложены открытки с изображением зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.

Штайнмайер приехал, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить поддержку Украине.