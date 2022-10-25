Штайнмайеру пришлось сидеть в убежище во время визита в Украину

Издание пишет, что это произошло во время визита в Корюковку на севере Украины. После его прибытия в город в Черниговской области была объявлена воздушная тревога, разговор с мирным населением пришлось вести стихийно в бомбоубежище.

В тот же день Штайнмайер должен вернуться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В издании отмечали, что неизвестно, как тревога может повлиять на эти планы.

Украинский корреспондент содружества немецких общественных телерадиокомпаний ARD Василий Голод опубликовал видео, на котором видно, что тревога началась во время беседы Штайнмайера с журналистами.