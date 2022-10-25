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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штайнмайеру пришлось сидеть в убежище во время визита в Украину

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Штайнмайер попал в Украине в воздушную тревогу
Штайнмайер попал в Украине в воздушную тревогу
Фото: EPA

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден идти в бомбоубежище из-за воздушной тревоги во время его визита в Украину 25 октября. Об этом сообщает Spiegel.

Издание пишет, что это произошло во время визита в Корюковку на севере Украины. После его прибытия в город в Черниговской области была объявлена воздушная тревога, разговор с мирным населением пришлось вести стихийно в бомбоубежище.

В тот же день Штайнмайер должен вернуться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В издании отмечали, что неизвестно, как тревога может повлиять на эти планы.

Украинский корреспондент содружества немецких общественных телерадиокомпаний ARD Василий Голод опубликовал видео, на котором видно, что тревога началась во время беседы Штайнмайера с журналистами.

Контекст:

Это первый визит президента ФРГ в Украину с начала полномасштабной войны. Попытки Штайнмайера приехать в Украину после 24 февраля сопровождались рядом скандалов. В апреле сообщалось, что президент ФРГ собирался посетить Украину, однако украинские власти сочли его визит нежелательным из-за "тесных связей" с Россией в последние годы.

Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит. "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".

Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину. 5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого, заявляли в офисе немецкого президента, "разногласия остались в прошлом".

19 октября немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на 20 октября визит в Украину по "соображениям безопасности". Но уже на следующий день, 20 октября, Зеленский поговорил со Штайнмайером и анонсировал его визит в Украину.

Теги: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, война России против Украины, визит, воздушная тревога
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